Ranieri: “Servirà una Sampdoria perfetta, fino alla fine saremo in campo. Lukaku e Lautaro si fermano con le catene”

L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato alla stampa il prossimo match contro l’Inter.

“Servirà una Sampdoria perfetta, con tanta voglia di fare, di essere compatti e saper attaccare al momento giusto. Sapersi difendere perché l’Inter fa molto movimento, ha due esterni che spingono bene e ha grandi saltatori. Sappiamo la forza d’urto che ha l’Inter: siamo preparati, anche se perdere a San Siro ci sta. Bisogna vedere come ma non ci arrenderemo. Fino alla fine saremo in campo. Spaventarsi è insito nel doriano, che ci mette tutto il cuore. Noi lotteremo fino all’ultimo. Sapevo quando sono arrivato che sarebbe stata dura. Siamo nelle sabbie mobili, io non mi sono mai sentito fuori. Lotteremo. Lukaku e Lautaro. Si fermano con le catene, così vi ho dato il titolo (ride ndr). Naturalmente sporcandogli i palloni e non facendogli arrivare i rifornimenti”.