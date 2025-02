Ranieri, senza l’interregno Juric sarebbe una Roma dentro la zona Champions

I numeri di Claudio Ranieri sono sotto gli occhi di tutti: 20 punti conquistati in campionato nel 2025, un ritmo assolutamente da Champions. Da quando ha ripreso la Roma è stata ripristinata una normalità che prima non c’era: la squadra gioca un ottimo calcio, il rendimento dei singoli è cresciuto a dismisura, Soulé compreso, con Angelino che sta continuando a stupire per una continuità da rimarcare. La morale è semplice: se i Friedkin avessero evitato l’interregno Juric, bypassando e ignorando qualche consiglio non troppo opportuno, oggi la Roma sarebbe già dentro la zona Champions. Nelle 12 partite che restano potrà provare a fare il miracolo, ma non dipenderà soltanto dai giallorossi. Peccato soltanto per aver scoperto e avallato il peggior Juric in carriera, sarebbe bastato anticipare di qualche mese l’avvento di Ranieri…

FOTO: Instagram Roma