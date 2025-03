Ranieri: “Se pensiamo al pareggio, perdiamo. Dybala ormai è un leader in tutto”

Claudio Ranieri ha presentato a Bilbao la sfida di Europa League in programma domani alle 18,45 (si riparte dal 2-1 dell’andata a favore della Roma). “L’allenatore bravo è quello che fa meno danni. La forza dell’allenatore sono i giocatori, ho la fortuna di avere buoni giocatori, che mi seguono, loro sanno che se sbaglio lo faccio in buona fede. Loro sanno che sono non tutti uguali ma ognuno differente l’uno dall’altro. La mia fortuna è avere questi ragazzi a disposizione. Domani sera con l’aiuto del pubblico l’Athletic spingerà di più, dovremo essere bravi a fare il nostro gioco senza paura, cercando di attaccare e difendere come stiamo facendo ultimamente. Dybala non è solo un leader carismatico e tecnico, ormai è diventato un leader in tutto e per tutto. Ho la fortuna di avere leader che si sentono partecipi alle sorti della squadra. E questo Dybala lo ha capito benissimo e lo sta portando avanti come altri suoi compagni. Domani avremo davanti una squadra tosta, dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco, se pensiamo al pareggio andiamo a perdere. Dobbiamo fare la nostra partita come siamo abituati a fare, attaccare e difendere in 11, cercheremo di nascondere i nostri difetti. Se è un bivio? Possiamo saperlo solo vivendolo. Chiedo ai ragazzi di cancellare le partite passate, acqua passata non macina più. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, neanche ricordo i risultati di due partite fa. Chiedo alla squadra di fare questo. So che domani è una grossa partita e domenica contro il Cagliari anche. E dobbiamo tirare fuori il massimo da me e dai ragazzi”.

Foto: Instagram Roma