Ranieri: “Se commetti errori il Napoli te li fa pagare. Quagliarella? Spero che le sue perle ci portino punti”

Claudio Ranieri, tecnico della Samp, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: “Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Non dico che ci ha sorpreso all’inizio, anche se i due gol lo farebbero pensare, ma sono stati bravi loro. Passando al 4-3-1-2 abbiamo ripreso in tutto e per tutto la partita. Nella ripresa abbiamo fatto molto noi e meno loro. Poi alla fine se fai degli errori ci sono dei giocatori che te la fanno pagare, quindi complimenti al Napoli. Il bellissimo gol di Quagliarella? Sì, l’ho detto, il ragazzo sta bene e si allena bene. Mi auguro che le sue perle ci portino dei punti, è un peccato sprecarle così”.

Foto: Twitter ufficiale Samp