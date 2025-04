Ranieri: “Scommetterei sulla Juve al quarto posto. Derby? Speriamo i tifosi si possano divertire”

Sulla Juve: “Ce l’aspettavamo, sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità giocando sempre in avanti. La Juve non mi ha sorpreso, è stata brava. E’ una grande squadra e lotterà per il quarto posto e io ci scommetterei. Quando abbiamo iniziato a tirare fuori la testa, hanno fatto gol loro. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, pareggiando la gara e poi ci siamo assestati. Quando non si può vincere, l’importante è non perdere”.

Sul derby: “E’ importantissima, ho detto ai ragazzi che inizia il rettilineo finale. Siamo partiti non a rilento contro una grande squadra, adesso arriva una partita bellissima come il derby: speriamo che i tifosi si possano divertire e che ci sia tanta tecnica in campo”.

Foto: Instagram Roma