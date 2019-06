Ranieri: “Sono stato scelto da Totti. Su De Rossi e il mio futuro…”

L’ex tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Sky Sport a proposito dell’ultima esperienza sulla panchina giallorossa: “Mi rimarrà l’abbraccio del pubblico, l’orgoglio di aver guidato la squadra del mio cuore. La società sta lavorando bene ma il pubblico vuole i risultati del campo. L’importante adesso è trovare allenatore e direttore sportivo e che tutti remino dalla stessa parte. Mi auguro che la Roma possa lottare per il quarto posto. A Totti faccio i miei migliori auguri: c’era chi voleva Paulo Sousa e lui invece ha detto che voleva me. De Rossi? Non ho consigli, vuole giocare e gli auguro di giocare una squadra della sua dimensione. Futuro? Aspetto un buon progetto, l’importante che ci siano basi solide. Il mio futuro è sicuramente in panchina, sono un uomo di campo”.

