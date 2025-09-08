Ranieri: “Sancho? I Friedkin erano disposti ad accontentare l’allenatore”. Poi il commento su Gasperini

08/09/2025 | 15:20:12

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni salienti del senior advisor giallorosso: “Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato e il percorso che facciamo: sono tutte entrate che danno un valore in più. Poi al limite dovremo vendere qualcuno. Se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non ci faranno partecipare”. Su Sancho: “Era economicamente pesante, però i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato ed era difficile venderlo. Abbiamo inserito giovani nel nostro organico sperando che con il nostro allenatore vengano valorizzati”. Su Gasperini: “L’antipatia c’era quando lo affrontavi. Ma quando ce l’hai a tuo favore le cose cambiano. Questo ci voleva per la piazza, sono super convinto che farà un grosso campionato”.

Foto: Instagram Roma