Ranieri saluta il Fulham: è ufficiale l’esonero. Squadra affidata a Scott Parker

Claudio Ranieri saluta il Fulham, confermate le indiscrezioni delle scorse ore della stampa britannica. Il club inglese, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’esonero del manager italiano, che paga un rendimento piuttosto deludente. Al suo posto è stato nominato Scott Parker come allenatore ad interim. Queste le parole del presidente Shahid Khan: “Dopo l’incontro del pomeriggio, il tecnico si è detto d’accordo sulla decisione di cambiare tecnico. Claudio è stato un gentleman, non ha raggiunto gli obiettivi ma non è l’unico a cui dare colpe”.

Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri. 👉 https://t.co/cxx8utJdUy pic.twitter.com/3sikRtiH3I — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 28, 2019

Foto: Twitter ufficiale Fulham