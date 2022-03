Ranieri sugli 1-0 della Roma: “Aiutano la squadra, non si può pensare solo all’estetica”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Roma Claudio Ranieri ha difeso José Mourinho dall’accusa di collezionare troppi zero a zero: “Ci possono essere delle partite in cui non giochi particolarmente bene, perché magari non sei in gran forma. Ciò che conta è non fermarsi. Pensi alla Roma col Vitesse. Su quel campo terribile era impossibile fraseggiare e quindi per un tempo ha patito, ma poi i campioni fanno la differenza: Openda ha avuto la chance e l’ha sbagliata, Dzeko invece avrebbe fatto gol. Quella di Oliveira, ad esempio, è stata una bella esecuzione e poi nella ripresa i giallorossi sono stati in controllo”.

Ranieri prosegue; “Non si può pensare solo all’estetica. Provi a vincere sei partite per 1-0 o a perderle per 1-0, e veda che differenza fa nello spirito di una squadra. Le dico di più. Vincere così, poi ti fa cominciare a giocare anche bene. E giocare bene non significa solo possesso palla e far giocare la palla coi piedi ai portieri o a difensori che non lo sanno fare. Persino Guardiola ora fa possesso palla solo quando serve, nonostante abbia giocatori che usano i piedi come le mani. Il calcio si può giocare in tanti modi. Pensi che il mio gol ideale è sempre rinvio lungo del portiere e l’attaccante che prende palla e segna”.

Foto: Twitter Roma