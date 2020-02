Ranieri: “Roma? E’ stato il mio tifo giallorosso a farmi dire di sì. La Sampdoria una buona squadra, bastava ridare serenità”

Claudio Ranieri attuale tecnico della Sampdoria – intervistato da Il Corriere dello Sport – ha parlato anche delle scelte fatte nel recente passato.

“A marzo avrei accettato solo la Roma. E’ stato il mio tifo giallorosso a farmi dire di sì. Sapevo bene che c’era poco tempo a disposizione e che era necessario ricompattare la squadra e l’ambiente. I tifosi, che sono fantastici, mi hanno dato una grossa mano. Dispiaciuto per come è finita? Sapevo che, se non avessimo raggiunto la Champions, non avrei rinnovato il contratto. I patti erano chiari”. La Sampdoria? “Sapevo che la squadra era buona e che stava solo attraversando un periodo difficile perché non era abituata a stare in certe condizioni di classifica. Ero convinto che saremmo risaliti: bastava solo ridare serenità, convinzione e autostima a questi ragazzi”.

