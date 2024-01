Ranieri: “Risultato giusto, ci siamo sciolti come neve al sole. Sono molto arrabbiato”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-1 contro il Milan: “Il risultato è giusto, noi subito il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. Sapevamo che non era questa la nostra partita, ho fatto giocare chi ha giocato meno visto che sabato abbiamo una partita molto difficile. Non potevo rischiare gli altri, mi aspettavo qualcosa in più da chi ha avuto meno spazio. Siamo partiti bene ma dovevamo continuare a giocare in quel modo”.

Sull’abbraccio con Pioli: “E’ stato un mio giocatore, sono felice se va avanti. Sta lavorando bene, quando sei l’allenatore di una grande basta un risultato così così e subito si mette tutto in discussione”.

Infine: “Se cambierò rigorista? “Speriamo ci diano un rigore sabato, vedremo”. E sulla poca cattiveria agonistica: “Sono molto arrabbiato, è un campionato strano perché siamo nel girone d’andata ma incassiamo dei gol da non prendere. Non va bene per la mia mentalità, mi piace vincere ma non dobbiamo prendere gol sciocchi. Presi troppi gol che non esistono, questo è ma dobbiamo essere positivi, incavolarci ed essere più scaltri come sul gol di Traoré”.

