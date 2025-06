Ranieri: “Ringrazio Gravina. Un grande onore, ma ho deciso totalmente per la Roma”

10/06/2025 | 09:49:38

Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA dopo la decisione presa di non accettare la proposta della Nazionale. “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità. Un grande onore, ma ho riflettuto e ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguarda alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”.

Foto: Instagram Roma