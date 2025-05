Ranieri: “Restare alla Roma sarebbe un errore. Aiuterò il nuovo allenatore”

02/05/2025 | 14:44:51

Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa l’impegno della Roma, domenica alle 18 contro la Fiorentina. “La squadra sta bene tranne Dybala. Abbiamo recuperato Nelsson e Saud. Koné può ricoprire più ruoli, può essere sia un box to box che un mediano davanti alla difesa. L’elemento decisivo per la Champions? Dipenderà dalla freschezza e dagli episodi. La Fiorentina ha battuto la Juve 3-0 e ha perso solo ieri sera nelle ultime 10 partite. È una squadra con buonissimi giocatori e grande qualità, può andare in finale di Conference, dovremo fare una super partita. Dovbyk non è un acquisto sbagliato, ha fatto notevoli progressi e ha ancora tanto da migliorare. Incedibile? Non mi piace parlare di queste cose. Giocare la Champions non mi farà cambiare idea sul futuro, sarebbe uno sbaglio per la Roma. Amo la mia squadra, verrà un nuovo allenatore, lo aiuterò in tutto quello che vorrà chiedermi. Quando il presidente lo riterrà opportuno, annuncerà il nuovo allenatore. Noi lottiamo, abbiamo quattro partite, dobbiamo avere il coltello tra i denti. Dobbiamo lavorare e non promettere, con determinazione e tanto sudore”.

Foto: Instagram Roma