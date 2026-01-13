Ranieri: “Raspadori? Non ha voluto parlare con noi. Quindi abbiamo lasciato perdere”

13/01/2026 | 21:04:22

Claudio Ranieri, dirigente della Roma, intercettato dai microfoni di SportMediaset ha parlato del mancato arrivo di Giacomo Raspadori, che ha preferito l’Atalanta. Le sue parole: “Non vorrei parlare di mercato, però ecco per quanto riguarda Raspadori abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito, abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito e non lo compravamo non lo so”.

Foto: sito Roma