Ranieri: “Dovbyk? Credo in lui, ma lui deve credere in noi. Dybala punto fermo per il futuro”

Ranieri nel corso della conferenza stampa pre Roma-Cagliari ha concesso anche altri spunti sopratutto per quanto riguarda Dovbyk e Dybala. Queste le dichiarazioni per quanto riguarda l’attaccante ucraino: “A Bilbao vedevo che attaccavano fin troppo, ho preferito toglierlo per Soulé che dava più struttura alla squadra. Mi aspetto tanto da lui: deve reagire e far vedere che giocatore è. Io credo in lui, ma lui deve credere in noi”. Mentre lasciano ben sperare i tifosi le parole sull’argentino: “Per me è il punto fermo del futuro, perché quando sta bene c’è una Roma differente. Quando sta bene vale il prezzo del biglietto”. Ha poi anche fatto il punto sulla questione del suo successore alla guida dei giallorossi: “Mi sembra prematuro, aspettate la fine del campionato. Io? Non cambio idea, ho un raggio d’azione. Ora il focus deve essere sulle 10 partite, 5 fuori e 5 in casa. Giochiamocele alla morte dando tutto noi stessi”.

Foto: Instagram Roma