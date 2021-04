Ranieri: “Quagliarella regala colpi da maestro. Penalizzati da un’ingenuità, ma che prestazione dei miei ragazzi”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo venuti qui per vincere. Siamo un po’ dispiaciuti per il gol subito nel finale, ma che partita della mia Samp. I ragazzi sono stati volitivi e di sostanza. L’ingenuità dell’espulsione ci ha penalizzato nell’andare alla ricerca del secondo gol; ma la prova c’è stata e sono davvero soddisfatto di quello che è stato fatto. Anche con un uomo in meno, il primo tiro nel nostro specchio è arrivato all’82’: c’è stata grande attenzione tattica”.

Sull’atteggiamento: “I miei calciatori hanno lavorato molto bene, aiutandosi gli uni con gli altri. Bene sia nella pressione sia che nella fase difensiva. Siamo andati davvero vicini alla vittoria”.

Su Quagliarella: “Ci ha deliziato anni interi: regala colpi da grande maestro”.

Sugli obiettivi della classifica: “Vogliamo replicare l’andata, abbiamo già fatto buone partite nel nostro percorso. Al momento abbiamo un punto in meno di un girone fa, siamo sulla buona strada”.

Foto: sito Samp