Ranieri: “Quagliarella alla Juve? Sarebbe il premio alla carriera. L’Inter? Tra le favorite al titolo”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha presentato la gara contro l’Inter di domani.

Parole anche sull’accostamento di Quagliarella alla Juventus. Queste le sue parole: “Quagliarella alla Juventus? Sarebbe un grande premio per lui. A prescindere da come andrà a finire la trattativa essere chiamato dalla Juventus a 38 anni gli fa sicuramente piacere – ha ammesso – Aspetteremo gli eventi. Per quanto riguarda il nostro mercato voglio solo qualcuno idoneo al progetto”.

Sulla sfida all’Inter: “Tra me e Conte c’è sincerità e amicizia, la sua Inter la vedo con il suo carattere ma noi vogliamo fare una partita importante. Sono tra i favoriti a vincere lo scudetto. Keita? Sta bene, devo decidere se giocare con una o due punte. Bereszynski ha recuperato ma non è al cento per cento. Giocherà ma non dall’inizio. Silva mi sta dando ottime garanzie, è tornato quello di un tempo”.

Foto: Sito Sampdoria