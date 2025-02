Ranieri: “Prossimo allenatore? Io porterò dei nomi che reputo validi, poi deciderà la presidenza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così parlato anche del tema del prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei giallorossi: “Credo che la presidenza si fidi di me. Io dirò di ogni allenatore pregi e difetti. Poi starà a loro scegliere. Se io gli porto dei nomi è perchè ci credo e mi convincono. Potrò dire per me questo va bene o no. Per cui io credo che il presidente abbia il dovere di dire la stessa cosa ‘mi convince o no’. Io gli porterò dei nomi validi, che reputo validi per guidare la Roma”.

Foto: Instagram Roma