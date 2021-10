Ranieri torna in Premier, quarto tempo di un film d’amore

Claudio Ranieri torna in Premier League. E lo fa sposando il Watford, squadra che attualmente si trova al quindicesimo posto in classifica con sette punti in altrettante giornate di campionato. Si tratta della quarta esperienza per il tecnico romano alla guida di un club britannico. Un amore sbocciato circa vent’anni fa.

Chelsea

La prima esperienza in Inghilterra per Claudio Ranieri è stata al Chelsea, tra il 2000 e 2004. A Londra, il classe 1951 ha conquistato una finale di Coppa d’Inghilterra, due sesti posti e un quarto posto, portando i Blues in Champions League. Poi, dopo aver guidato la squadra per 199 gare ufficiali, riuscendo ad ottenere 107 vittorie, il 31 maggio 2004 è stato sollevato dall’incarico dalla nuova proprietà guidata da Roman Abramovič e sostituito da José Mourinho.

Leicester

La seconda esperienza di Claudio Ranieri in Inghilterra è stata un capolavoro. Il tecnico romano, infatti, nel 2015 ha preso per mano il Leicester e l’ha condotto verso il trionfo in Premier League. Una storia da film!

Soltanto pochi mesi dopo, tuttavia, è stato esonerato per i risultati poco soddisfacenti nella stagione 2016-17.

Fulham

La terza esperienza di Claudio Ranieri in Inghilterra è stato un fallimento. Il Fulham, infatti, dopo averlo ingaggiato il 14 novembre 2018 per sostituire Slaviša Jokanović, lo ha rimosso dall’incarico il 28 febbraio 2019 a seguito di una serie di risultati negativi.

In ogni caso, a prescindere dai risultati sportivi, quello che ha lasciato Claudio Ranieri ovunque è passato sono la signorilità e la passione per il calcio.

Adesso si tufferà in questa nuova avventura. A Watford l’entusiasmo è già a mille. Staremo a vedere come proseguirà questo lunghissimo film d’amore.

