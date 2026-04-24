Ranieri precisa: “L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società”

24/04/2026 | 16:44:48

Claudio Ranieri, ex dirigente della Roma, precisa in una dichiarazione all’ANSA le modalità del suo addio al club giallorosso: “L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società. Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Ci tengo ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”.

Foto: X Roma