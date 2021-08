Ranieri: “Perdere Lukaku non è bello per la Serie A”

L’allenatore Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue dicharazioni sull’addio di Romelu Lukaku all’Inter: “In due mesi i nerazzurri hanno smontato la squadra dello scudetto, Lukaku era fondamentale per il gioco interista. Per Inzaghi è un inizio in salita, ma Simone è davvero bravo. Mi aspetto una reazione importante. Certo non è bello per il nostro movimento perdere l’attaccante belga”.