Ranieri: “Perché smetto? Prima di morire voglio vedere cosa c’è oltre il calcio”

Perché smettere di allenare? Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così risposto ai microfoni di Dazn: “Grazie Gigi, ma io avevo già smesso l’anno scorso onestamente, poi c’erano squadre che mi hanno richiesto. Io ho risposto che sarei tornato in pista solo per Roma o Cagliari, e pregavo che non succedesse, perché significava che avrebbero passato brutti momenti. Quando hanno esonerato Daniele (De Rossi, ndr) hanno preso Juric e pensavo di essere tranquillo. Perché onestamente dopo 35 anni di calcio uno vuole anche fermarsi. Prima di morire voglio vedere cosa c’è oltre il calcio. Big Ben ha detto stop”.

Foto: Instagram Roma