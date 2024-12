Ranieri: “Pellegrini? Non è contento, guai se lo fosse. È dispiaciuto, ma attaccato alla Roma”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport poco prima della sfida contro il Milan: “ È una partita difficile per tutte e due le squadre che vogliono vincere. Avremo delle opportunità come il Milan, vedremo chi riuscirà a sfruttarle. Può essere la vittoria a dare la scintilla? “Si sicuramente vincere contro una grande squadra dà sempre qualcosa in più ma guardiamo al lungo termine. Stiamo migliorando e questo è l’importante. A me piace dare emozioni ai tifosi. Le emozioni le dai costruendo azioni da gol. Ci sarà il momento di tenere palla ma l’idea fissa è di andare in verticale”.

Su Pellegrini: “Non è contento, è normale, guai se lo fosse. Chi non gioca ed è contento non fa questo lavoro con passione. È dispiaciuto ma è attaccato alla Roma e cerca sempre di fare il massimo”.

Foto: Instagram Roma