Ranieri: “Partita strepitosa di Petagna. Chi vuole giocare qui deve volerlo, non solo gli 11 titolari”

Una vittoria pesante per il Cagliari che fa un bel salto in classifica per allontanarsi dalla zona rossa, ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria con il Bologna Claudio Ranieri. “Ringrazio i tifosi del Cagliari, è logico è la pressione che ho è tanta. Era una partita difficile, il Bologna ha dimostrato quanto gioca bene e Thiago Motta li sta facendo giocare davvero bene. I primi venti minuti sono stati un incubo, cercavo di aiutarli ma dalla panchina era difficile. Il gol ha dato fiducia, abbiamo giocato come una squadra che si deve salvare. Noi dobbiamo mettere il carattere, se sono più bravi pazienza”. Sui primi venti minuti: “Se non metti la determinazione, la voglia di pressare e sacrificarti l’uno per altro e se non lo facciamo arrivi in ritardo. Stai sempre a rincorrere, non riesci mai ad entrare nel circolo dell’azione. Il gol di Petagna, che ha fatto una partita strepitosa, ha dato la scossa. Sono contento anche Wieteska. Che peso hanno questi tre punti?”Ci sarà da soffrire, adesso siamo ad un punto dalla zona retrocessione. Siamo salvi adesso ma il campionato è lungo, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo tanto da lavorare”.

Su Petagna: “Io sono contento di lui. Lo spogliatoio è magnifico e lui piano piano si sta adeguando al livello degli altri. Lui ha bisogno di giocare ma se non spingi in allenamento poi non riesci a giocare in partita. Oggi ha fatto grandi cose, sta diventando un punto di riferimento. Petagna continuerà a giocare qui? Ho mai detto il contrario? Ho solo detto che chi vuole giocare qui deve volerlo, non solo gli 11 titolari ma tutti”.

Infine: “Ogni partita dobbiamo pensare che sia l’ultima, dobbiamo lottare, essere determinati, non prendere gol e ogni gara è difficile. Prima che arrivano le romane ci sono Frosinone, Torino”.

