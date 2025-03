Ranieri: “Partenza disastrosa, non esiste. Non vediamo l’ora di beccarli al Franchi”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il capitano Luca Ranieri ha così commentato la sconfitta contro il Panathinaikos: “Siamo delusi, abbiamo iniziato la partita in maniera disastrosa, la verità è questa. Diciamo sempre di entrare in campo con grinta e tutto, ma a questo giro abbiamo iniziato veramente male. Poi siamo stati bravi a riprenderla. Ma nel secondo tempo siamo rientrati mosci. Non esiste, non può riaccadere una cosa del genere”.

Poi ha proseguito: “C’è stata una reazione fantastica. Andare 2-0 sotto fuori casa e riprenderla e rischiare di passare in vantaggio, vuol dire che la squadra c’è. La squadra non c’è quando si entra in campo con questo approccio. Ma sono sicuro che già da Napoli non accadrà più, poi non vediamo l’ora di ribeccarci giovedì”.

Infine sulle perdite di tempo: “Ormai funziona così. Quella che vince perde tempo, quella che insegue letica. Succede anche a noi. Ora testa al Napoli e poi a giovedi che non vediamo l’ora di beccarli al Franchi”.

