Ranieri: “Paredes era deluso, voleva continuare a giocare. Sarei molto contento se restasse”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così parlato sulla possibile permanenza di Leandro Paredes: “Era deluso. Voleva continuare a giocare. Non ho più parlato con lui del Boca. Io sono molto contento se resta. Ho stima di lui e mi dispiacerebbe se andasse via. Ragazzo incredibile che anche quando non giocava si allenava a a 1000 all’ora. Capisco anche le esigenze di famiglia e del ragazzo”.

