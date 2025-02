Ranieri: “Nulla di scritto, sarà una grande partita”

Domani, alle ore 18:45, la Roma scenderà in campo contro il Porto nel match valido per il ritorno dei playoff di Uefa Europa League. A parlarne, in conferenza stampa, è stato Ranieri. Queste le sue parole: “Dovbyk sta migliorando e deve lavorare molto perché è il nostro punto di riferimento, il nostro goleador. Noi non riusciamo a dargli la palla giusta. Bisogna migliorare le imperfezioni e questo è un processo che va migliorato. Hummels anche lo vedo bene, ha recuperato anche lui. Ha un passo elegante ed esplosivo. Con l’assenza di Saelemaekers farò la disamina di tutta la settimana e poi sceglierò. Soulé mi ha impressionato nella gara con il Napoli, contro Neres. Potrebbe essere lui il designato. Celik mi sembra un giocatore prettamente da difesa. Lui cerca di fare quello che è nelle sue corde anche se qualche volta sbaglia troppo nei passaggi. Ognuno di noi ha dei difetti e anche lui ci sta lavorando. Alla fine della gara d’andata ho parlato di un 50 e 50 e così è. Affronteremo una buonissima squadra, giovane e con un tasso tecnico elevato. Sarà una grande partita, il calcio è uno sport bellissimo dove non c’è nulla di scritto”.

FOTO: Instagram Roma