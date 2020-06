Ranieri: “Non siamo preoccupati per la classifica, sappiamo che dobbiamo lottare”

Intervistato dai microfoni di SKY Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha commentato la sconfitta contro l’Inter: “Noi li abbiamo aiutati perché siamo stati molto timidi, timorosi. Uscivamo poco e quando lo facevamo male. Pronti, via e ricalcarsi nel campionato ci sta questa sconfitta. Non ci sta il nostro primo tempo, ci sta il nostro secondo tempo. Ho visto che continuavamo a spingere e creare ancora dei problemi. C’era da tentare il tutto per tutto, mentre aver fatto il gol ed essere rientrati in partita ha dato la spinta ai ragazzi. Classifica? Noi siamo partiti che eravamo ultimi. Non siamo preoccupati, sappiamo da dove veniamo e sappiamo che dobbiamo lottare.”

Foto: profilo Twitter UC Sampdoria