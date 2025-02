Ranieri: “Non mi piace dire bugie. Hummels e Paredes out? Il riposo è importante quanto il lavoro”

Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN del tecnico della Roma Claudio Ranieri a pochi minuti dal fischio d’inizio di Venezia-Roma.

“I nuovi? Li abbiamo visti e ci sono piaciuti, sennò non li avremo presi. Gourna-Douath è un recuperatore di palloni, gioca semplice. Non è un giocatore già pronto, deve essere formato ma può fare bene per la Roma. Perché ieri sono stato così esplicito? Perché sono tifoso della Roma e credo che i tifosi della Roma amino la chiarezza. Non mi piace dire le bugie che hanno le gambe corte. Ci auguriamo che le nostre idee si rivelino ottime idee”.

Su Hummels e Paredes out: “Sono i miei occhi, è l’occhiometro perché i dati ti possono ingannare. Non ho potuto farlo con Hummels in Coppa Italia, perché avevo Mancini squalificato. Il riposo è importante come il lavoro, ho preferito farli staccare per andare con le loro famiglie”.

Foto: Instagram Roma