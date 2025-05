Ranieri: “Non ho detto il nuovo allenatore della Roma neanche a mio fratello. Totti troverà la sua strada”

23/05/2025 | 11:08:19

Intervistato da Repubblica, Claudio Ranieri è tornato a parlare del tema allenatore in casa Roma: “Mio fratello mi ha chiama e mi fa: ‘Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!’. E io: ‘Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce’. Lo saprete il 1° luglio”. Friedkin? Sicuramente hanno sbagliato interpreti. Mi auguro di essere io la persona che li possa aiutare”. E sul futuro di Totti: “Francesco non ha trovato la sua strada. Ha cercato di fare l’allenatore, è andato al corso di Coverciano, dopo quattro giorni se n’è andato”.

Foto: Instagram Roma