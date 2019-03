Ranieri: “Non è possibile subire così tanti gol. Zaniolo? Niente di grave. Su Schick e Florenzi…”

Queste le parole di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport dopo la gara tra la sua Roma e l’Empoli, finita 2-1 per i giallorossi: “Devo fare i complimenti alla squadra perché in dieci è sempre stata compatta. Il primo gol non lo abbiamo capito: sapevamo che ci sarebbe stato un blocco ma non l’ho rivisto. Il secondo lo sapevamo che sarebbe stato annullato perché c’è stato il tocco con la mano. Grazie ai tifosi che ci hanno aiutato. Problemi difensivi? La soluzione ce l’ho ma non la dico. Non è possibile che una squadra prenda tutti questi gol. Ci saranno delle deficienze ma io devo cercare di fare del mio meglio per aiutarli. Zaniolo? Mi ha detto che si era soltanto indurito il polpaccio. Avevo scelto lui per non rischiare troppo Perotti, rientrato dopo un lungo infortunio. Non volevo rischiarlo, avevo parlato con Zaniolo e mi aveva detto che stava bene. Stavo per sostituirlo quando poi mi ha detto che gli si era indurito il polpaccio. Non dovrebbe essere nulla di grave. Florenzi? L’espulsione la voglio rivedere perché ha fatto di tutto per fermarsi. Io vorrei capire la prima ammonizione a El Shaarawy e questa. Puoi fischiare il fallo, ma non il secondo giallo. Mi è sembrato troppo severo. Schick? Gli ho detto che se mette il carattere che ha messo quando è entrato a Porto è uno dei miei uomini. Se l’ha messo? In alcune circostanze sì ma deve farlo di più. Tutti devono dare di più”.

Foto: Twitter ufficiale Roma