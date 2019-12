Ranieri: “Non credo nella sfortuna, dobbiamo essere più determinati”

Claudio Ranieri, tecnico della Samp, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Parma. Di seguito le sue parole: “Un passo indietro perché la prima mezzora l’abbiamo giocata indietro. Ultimo quarto d’ora buono, nel secondo tempo siamo stati piuttosto arruffoni. Però ci fanno gol a ogni tiro in porta, non è una giustificazione ma una statistica. Dobbiamo essere tenaci. La squadra non è abituata a stare là in mezzo, servono altre caratteristiche. Occorre essere determinati. Ramirez ha girato un po’ a vuoto non riusciamo a dargli palla e l’ho allargato sulla sinistra. Nella ripresa ho preferito cambiato tentando di trovare più spinta. Non credo nella sfortuna, ma nella fortuna e la prende la squadra più determinata. Non possiamo accettare quello che ci va storto”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria