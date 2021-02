Ranieri: “Non credo ci fosse il rigore per noi. Augello da Nazionale? Sta facendo davvero bene”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così nel post gara a Sky Sport, dopo la sconfitta con la Lazio:

Manca la cattiveria in area per fare gol?

“Sono d’accordissimo. Lavoriamo molto, però evidentemente non siamo riusciti a farlo. C’è riuscito una volta Fabio, non credo ci fosse il rigore, ma era andato sul primo palo. Peccato”.

Augello può essere un nome in ottica futura per la Nazionale?

“Sta facendo bene, siamo tutti contenti. Ha ottime qualità”.

