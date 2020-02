Ranieri: “Non ci voleva che il Torino cambiasse allenatore, ci sarà una reazione. Noi dobbiamo essere determinati”

Archiviare la sconfitta contro il Napoli e voltare pagina: è questo il diktat della Sampdoria che domani pomeriggio alle 18:00 scenderà in campo con il Torino.

Il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Non ci voleva che il Torino cambiasse allenatore, ci sarà una reazione: troveremo un ambiente da Toro. E’ una società che ho sempre stimato per la forza interiore che mettono in campo. Noi dobbiamo essere determinati per fare un’ottima partita”.

Sulla sconfitta contro il Napoli.

“I ragazzi li vedo sul pezzo, tutto ciò che è extra campo non ci interessa. Ho cambiato modulo proprio perché non li vedevo come volevo. Sapevamo tutto del Napoli, le cose che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Sapevamo che Insigne ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e non c’è riuscito. Eravamo concentrati”

Infine sul VAR.

“Sono favorevole.”

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria