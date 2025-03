Ranieri: “Non ci sono partite facili, non dobbiamo avere rimpianti”

Prima del match contro i Salentini allo Stadio Via del Mare di Lecce, gara valida per la 30° giornata della Seria A Enilive 2024/2025, ad intervenire ai microfoni di DAZN per la Roma è stato l’allenatore Claudio Ranieri: “Dobbiamo fare la nostra partita dove non ci sarà mai una partita facile. I punti adesso sono importanti per tutti e loro sono abili nel pressing e nelle ripartenze”.

Su Soulé: “Ha ampi margini di miglioramento proporio nel calarsi nella realtà della grande squadra. Negli ultimi metri può fare quello che si sente ed è giusto lasciarlo libero di fare quello che si sente in quella zona”.

Su Pellegrini: “A lui come a tutti ho chiesto di dare il massimo. Eravamo in una situazione bruttissima quando sono arrivato ma ancora non abbiamo fatto nulla. Non dobbiamo avere rimpianti”.