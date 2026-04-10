Ranieri: “Non c’è un giocatore preso che Gasperini non abbia approvato. Se non servo più sono pronto a farmi da parte”

10/04/2026 | 20:48:17

Claudio Ranieri, dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Pisa: “Il bilancio di questo nuovo ruolo dietro alla scrivania lo farò alla fine, è totalmente diverso dal fare l’allenatore: stai lì al tuo posto e quando vieni interpellato della società dici la tua, quindi entro marginalmente nelle questioni di campo”.

Qual è il rapporto con Gasperini? “Abbiamo posto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l’Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, perché ho detto se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo quello che sta succedendo. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c’è un giocatore preso che lui non abbia approvato: Ziolkowski, Ghilardi, Venturino. Lo stesso Zaragoza, che è venuto all’ultimo perché non potevamo prendere Rowe, è stato preso su sua richiesta. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è dare all’allenatore una squadra che l’anno scorso è arrivata a un punto dalla Champions League e dei giovani da far maturare. Io ho detto vediamo cosa posso fare nel mio ruolo: se mi piacerà continuerò a farlo, se sarò interpellato resterò ma se non sarò interpellato me ne andrò, perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, per cui come mi sono fatto da parte da allenatore sarò pronto a farmi da parte anche da Senior Advisor”.

Foto: sito Roma