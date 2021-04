Ranieri: “Non avrei escluso McKennie, Arthur e Dybala”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ha parlato a Radio Anch’io Lo Sport non solo sul pareggio sul campo del Milan, ma anche sulla situazione in casa Juventus con l’esclusione nel derby contro il Torino di McKennie, Arthur e Dybala dopo la cena in casa del centrocampista americano:

“Se succedesse un episodio alla Sampdoria come la cena/festa McKennie? Io scuso i giocatori della Juve perché stanno sempre insieme. Sicuramente è sbagliato, ma io non li avrei esclusi. Milan-Sampdoria? È stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l’uomo in meno alla fine. Cosa ho detto ad Adrien Silva dopo il rosso? Eh eh, cosa gli ho detto… Avevo detto a tutti gli ammoniti di non fare entrate ruvide. Dispiace che lui che è molto esperto è incappato in questo errore. Non dico di comprenderlo, ma bisogna accettarlo”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria