Ranieri: “Non andremo in Champions. Ci proveremo, ma la Juve ha più chance di noi”

19/05/2025 | 18:30:57

Il giorno dopo la grande festa che gli dedicato l’Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1. ”Sono tutti entusiasti perché sono una persona normale? E’ strano, è vero, ma mi fa piacere perché vuol dire che apprezzano sia l’allenatore sia l’uomo e questa è una cosa importante per me. La serata di ieri è stata incredibile, indimenticabile”,

Poi ha proseguito: “Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chance di noi. Non è semplice a Venezia, è vero ma la Juve è forte. La vittoria contro il Milan? Avevo detto ai miei giocatori di fare attenzione perché il Milan, per me, ha i giocatori più forti del campionato italiano. Magari non sempre giocano da squadra, ma quando lo fanno sono dolori per tutti. Come fanno a essere noni? Onestamente non lo so, forse non sono riusciti a fare squadra ma quando l’hanno fatto hanno battuto due volte l’Inter”.

Foto: Instagram Roma