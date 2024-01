Ranieri: “Non accetto che i miei siano impauriti. Hanno perso un’occasione per dimostrarmi di poter giocare sempre”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-1 contro il Milan: “Sono molto dispiaciuto. Sapevo che avremmo sofferto. Avevamo iniziato anche bene, poi dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. E questo per una squadra che deve lottare per salvarsi non va bene. Perdere contro il Milan ci sta, ma se la sudassero questa vittoria… Pensavo ci fossero giocatori che mi mettessero in difficoltà nelle scelte, ma così non va bene. Cosa è mancato? Sono pochi i gol che analizzi dicendo bravo l’avversario questo è un grande campione. Ci sono state troppe disattenzioni, mancanza di scaltrezza. Si è persa un’occasione d’oro per dimostrarmi di giocare sempre”

Poi ha proseguito: “Mi aspettavo i miei… Io non accetto che i miei si sono impauriti. Pioli ha messo Leao all’ultimo perché poteva fare gol e riprendersi anche lui mentalmente. Da chi non gioca sempre mi aspettavo una prova gagliarda e invece sono un po’ naufragati. Non si può perdere così”.

Foto: Screen Instagram Cagliari