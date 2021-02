Ranieri: “Non abbiamo fatto passare un pomeriggio semplice alla Lazio”

Claudio Ranieri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della sua Samp sul campo della Lazio: “Forse è mancato l’ultimo passaggio per mettere gli attaccanti in condizione di segnare. Abbiamo avuto supremazia, ma molto fumo e niente arrosto. Onestamente non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto un’ottima partita contro un’ottima Lazio.

Credo che la gara sia stata molto equilibrata, poi la Lazio ha rotto gli indugi su un nostro errore, abbiamo spinto e abbiamo creato tanto, nonostante Reina non abbia fatto grandi parate. Non hanno però passato un pomeriggio semplice, sono stati sempre sul chi va là. I contropiedi sono stati quasi tutti in fuorigioco, tranne l’ultimo di Milinkovic”.

Foto: Twitter Sampdoria