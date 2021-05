Ranieri: “Noi abbiamo sbagliato troppo, ma all’Inter riusciva tutto”

Il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko di San Siro contro l’Inter: “Abbiamo preso gol dopo quattro minuti, loro giocavano sulle ali dell’entusiasmo e noi non eravamo i soliti. Abbiamo corso tanto, di più e male. Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di festeggiare l’ingresso in campo dell’Inter come in Premier, lo sport è anche questo e lo fecero a me con il Leicester. Volevamo far bene, abbiamo cercato di fare quello che era nelle nostre corde ma all’Inter riusciva tutto. Noi sbagliavamo troppo, sapevamo che l’Inter spesso poteva giocare così. Il risultato dice che abbiamo guardato e basta”.

Foto: Twitter Sampdoria