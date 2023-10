Ranieri: “Nandez terzino resta un’opzione, Lapadula sta meglio, si è allenato in gruppo. Scommesse? Spiace per i giovani che si rovinano il futuro”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Salernitana all’Arechi. Ecco le dichiarazioni:

“A Salerno è sempre bello giocarci, è un campo caldissimo. Inzaghi è arrivato da poco, vediamo che modulo attuerà. Tutte le gare saranno importanti, già da domani. Spero di salvare questa squadra ed insieme possiamo farcela”.

Sulle condizioni dei nazionali:

“Stanno bene. Nandez tornerà oggi pomeriggio. Se può giocare terzino? Lo metto sempre a prescindere, quella resta un’opzione”.

Su Hatzidakos:

“Non sarà disponibile per domenica. Luvumbo sta bene, anche se ogni tanto si riacutizza un problema. A Carbonia ho provato alcune varianti come Zappa mezz’ala”.

Sulla situazione:

“La squadra ovviamente non è contenta, ma lavorano tantissimo. Se mi accorgessi di distrazioni varie, prima mi i*****o e poi li striglio. I ragazzi sanno di fare degli errori che in genere non facciamo. Questi 15 giorni sono stati importanti per lavorarci su”.

Su Lapadula:

“Oggi ha fatto tutto l’allenamento con il gruppo. Domani vorrà venire, anche se non potrà giocare. Domani parlerò con lui. Mancosu? Lo vedo sempre meglio, si allena bene e può giocare in qualsiasi ruolo dell’attacco, anche l’esterno. Sta a me trovare la sua posizione migliore. Scuffet? Gioca lui domani”.

Sulle scommesse:

“Sono ragazzi giovani, hanno tanto tempo libero e si annoiano. Mi metto nei panni dei genitori, che per quanto si impegnano, non conosceranno mai bene i propri figli. Io non ho mai giocato neanche una colonna della schedina. Mi dispiace per questi giovani che si buttano via nonostante un futuro importante”.

Su Petagna:

“Si sta allenando molto bene e non posso che lodarlo”.