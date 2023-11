Ranieri: “Nandez è recuperato. Affrontiamo la Lazio che è entrata nelle prime 16 d’Europa. Partita complicata”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Nandez e gli altri infortunati stanno bene si sono riaggregati in gruppo anche se non sono al 100%. Vedremo domani. La Lazio gioca a memoria, stanno facendo bene e si sono qualificati agli ottavi di Champions. Sono entrati nei primi 16 di Europa. Dobbiamo rispettarli ma giocare come sappiamo”.

La Lazio fa meglio in casa che in trasferta. “Ci sono grandi campioni, sanno fare gol e hanno azioni studiate. Venivano da giorni di pressione dopo la Salernitana ma abbiamo visto come hanno reagito. Per fortuna conta l’ultima nel nostro mondo. Avranno grandi stimoli”.

Domenica a caldo ha detto che con il Monza è stato un buon punto: “Abbiamo fatto un primo tempo molto bello e dovevamo chiuderla. Galliani ha detto che siamo stati quelli che li abbiamo messi più in difficoltà. Peccato perché abbiamo creato tante occasioni. Tutti i nostri allenamenti sono improntati sull’intensità, dall’inizio alla fine. Il Monza lo abbiamo sorpreso mettendosi a specchio. Palladino ha dovuto correggere a fine primo tempo”.

Che Sarri si aspetta? “Sa che è in ritardo in campionato e punta molto sull’Olimpico. Il pubblico sarà caloroso, sappiamo che affronteremo una squadra che dicono non sia in piena forma ma io ho visto cose diverse. Tutti i giocatori di Sarri fanno la loro parte. Ci sarà da soffrire ma vogliamo sfruttare le nostre possibilità”.

Sente aria di derby? “No, non conta quando affronto la Lazio con un’altra squadra. Ho sempre rispettato la Lazio, il trasporto quando ho allenato la Roma era diverso”.

Come sta Lapadula? “Lui dice che sta sempre bene. Logicamente non è al 100% dopo quattro mesi ai box. Si sta allenando da 10 giorni al top ma non può essere al meglio della forma”.

Dossena è in grande forma. Riuscirà a fermare Immobile? “Ciro è un goleador nato, puoi stare attento con 1000 occhi ma può sempre trovare il pertugio giusto. Sa prima dove arriverà la palla, sui calci d’angolo tutti sanno che va sul secondo palo ma poi fa gol sempre. Lo avevo da ragazzino alla Juventus, è migliorato tanto”.

Ha paura di perdere Nandez? “Mi auguro che stia bene ma non parlerò mai di mercato. I procuratori fanno girare i nomi ma è un mercato di parole. Vuole restare a Cagliari ed è concentrato. Se poi dovesse andare via lo ringrazieremo per quello che ha fatto”.

