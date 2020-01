Ranieri: “Mi aspetto Ibra in campo, ma dobbiamo pensare a noi. Mercato? Serve un giocatore pronto”

Nel giorno dell’Epifania, la Sampdoria sarà chiamata a disputare la proibitiva trasferta di San Siro contro il Milan. L’allenatore dei blucerchiati, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida, per presentarne i temi, uno su tutti il possibile impiego, tra i rossoneri, di Zlatan Ibrahimovic: “Non abbiamo parlato di lui nello spogliatoio. La squadra l’ho trovata bene, i programmi di lavoro sono stati rispettati. Il Milan ha tanti altri giocatori di qualità. E’ inspiegabile la posizione di classifica. Avrà entusiasmo, Ibrahimovic porterà mentalità vincente, ma noi pensiamo a noi stessi e a fare una grande partita“.

Ibra

“Sicuramente lo vedremo in campo. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso ma me lo aspetto in campo”.

Momento Samp

“Dobbiamo replicare la prestazione offerta contro la Juventus e rientrare con quello spirito di aiuto reciproco. Ekdal sta bene, ma non ha i 90 minuti, l’assenza di Ferrari pesa”.

Mercato

“La società sta guardando, siamo tutti i giorni in contatto e qualcosa si muoverà. Ora come ora non possiamo avere giocatori di prospettiva. Già ne abbiamo in casa e sono di ottima prospettiva. Mi serve un giocatore pronto che si deve adattare al nostro gioco e ai nostri movimenti”.

Maroni

“Maroni un giocatore di qualità, si inserisce bene, vede la porta benissimo. Non conosce il campionato italiano. Ha bisogno di un certo adattamento. Ho parlato con lui, lo vedo molto bene. E’ un ragazzo che deve capire il calcio italiano perchè in Argentina prendeva palla, faceva il numero e recuperava. In Italia non c’è tempo di recuperare”.

Foto: Twitter Sampdoria