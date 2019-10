Ranieri: “Mercoledì voglio una reazione, il Bologna ha creduto nella vittoria più di noi”

Dopo la sconfitta in casa del Bologna, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto così ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo abbiamo dato fiducia al Bologna, perché abbiamo sbagliato alcuni passaggi e loro sono stati bravi nelle ripartenze, ci mettevano in difficoltà sugli esterni. Nel secondo tempo abbiamo fatti meglio. Peccato perché c’era stata una grande reazione dopo il gol e dovevamo stare più attenti sul corner. Non fanno piacere questi risultati, però è sport, si vince e si perde. Mercoledì voglio vedere una reazione, se il Bologna ha vinto è perché ha creduto nella vittoria, noi dopo il gol subito ci siamo un po’ disuniti. Quagliarella ha fatto una grande partita sotto l’aspetto dell’impegno, se continua così il gol arriva”, ha chiuso Ranieri.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria