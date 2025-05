Ranieri: “Mercato? I fatti parlano chiaro, ne parleremo a fine campionato, proveremo a sbagliare il meno possibile”

16/05/2025 | 13:40:03

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Milan.

Queste le sue parole: “Per il mercato ne parlerò a fine campionato. I fatti parlano chiaro. Sicuramente vedremo il da farsi. Il senso credo che lo abbia detto quando sono arrivato. Abbiamo due aperture di mercato dove saremo ristretti. Cercheremo di sbagliare il meno possibile. Poi vedremo perché tante volte non vince la più forte, vince chi è riuscito a costruire un qualcosa. Avete visto abbiamo giocato, credo a viso aperto con una squadra lunedì scorso che è stata formata in nove anni. Allora mi verrebbe da dire… Stiamo lì. No, io dico: dobbiamo migliorare. Abbiamo iniziato a mettere le fondamenta. Piano piano costruiremo una squadra che sia un orgoglio per i tifosi. Questo mi sento di dire”.

Su Saelemakers: “Con il fatto che Soulè si è adattato bene su quella fascia, e Saelemaekers aveva fatto una combinazione con Dybala meravigliosa, perché si scambiavano la palla a 2000 all’ora, creavano dei problemi all’avversario, mancandogli Dybala ho visto che non era più lo stesso. E allora ho cercato di cambiare e di dare un qualcosa in più. Ma Alexis è sempre nella mia mente perché è un giocatore importante”.

Raggiungere l’Europa: “Da allenatore è importante perché voglio arrivarci, perché penso a dove l’abbiamo presa e a quello che abbiamo fatto. I sacrifici che hanno fatto i ragazzi. La voglia e la determinazione, i tifosi. Tutto questo è super importante. Poi dopo tutto, si pensa all’aspetto finanziario, che è importante per la società”.

Dobbiamo aspettarci che qualche giocatore big verrà sacrificato?

“Onestamente ne avete parlato voi e non noi in società. I mercati sono sempre aperti a 100 situazioni. Noi cercheremo di dare il meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva. Ma è importante lo zoccolo fura. La mentalità di quello che abbiamo costruito quest’anno. Ci sono giocatori che si aiutano l’uno con l’altro. Non possiamo sbagliare i giocatori che arriveranno”.

Oggi è il compleanno di Bove. Cosa sente di dire ad un ragazzo che ha affrontato tutto questo?

“Voi non lo sapete ma io lo chiesi a Josè e lui mi disse ‘No, lo tengo io qua’. Perchè se no me lo sarei portato a Cagliari. Per cui gli faccio i migliori auguri e gli auguro tutto ciò che desidera. Non lo conosco di persona, ma basta poco per capire che tipo di intelligenza ha quel ragazzo”.

Foto: sito Roma