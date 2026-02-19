Ranieri-Mandragora-Piccoli, tris della Fiorentina al Jagiellonia

19/02/2026 | 22:54:01

La Fiorentina ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. 3-0 al Jagiellonia firmato dai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli. La prima frazione di gioco si è chiusa 0-0 senza troppe emozioni. La Fiorentina sblocca il risultato al minuto 54′, il cross di Fortini è profondo e pesca sul secondo palo Luca Ranieri, il capitano incorna di testa da posizione decentrata e, sfruttando un goffo intervento di Abramowicz che non respinge il pallone ma lo butta in porta. Al 65′ Mandragora trova il gol del raddoppio su punizione. All’80’ viene assegnato il calcio di rigore per la Fiorentina. Piccoli mette il corpo tra il difensore Drachal e la sfera e subisce la scivolata dell’avversario. Dal dischetto trasforma lo stesso Piccoli.

foto x fiorentina