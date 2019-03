Ranieri, l’inizio è subito in salita: emergenza difesa per la Roma

Il Ranieri 2.0 è pronto ad insediarsi a Roma. Il nuovo tecnico giallorosso è chiamato a risollevare le sorti di una stagione che fin qui ha regalato pochi acuti ai tifosi capitolini. La sconfitta nel derby, ma soprattutto l’eliminazione agli ottavi di Champions League hanno scaturito una vera e propria rivoluzione nell’ambiente. Dopo l’esonero di Di Francesco anche il ds Monchi ha risolto il suo contratto consensualmente e ora il futuro prossimo della Roma è nelle mani del tecnico romano. Il momento caldo dei giallorossi non è l’unico grattacapo perché Ranieri dovrà fare i conti anche con l’emergenza difensiva in cui si trova la sua squadra; infatti oltre alle assenze di Fazio e Kolarov per squalifica anche Kostas Manolas è costretto a dare forfait per la gara contro l’Empoli. Il greco sarà out per tre settimane ed ecco quindi che lunedì sera allo Stadio Olimpico le scelte per il nuovo allenatore saranno obbligate: Florenzi e Santon sulle fasce, mentre la coppia centrale sarà formata da Jesus e Marcano.

Foto: Twitter ufficiale Fulham