Ranieri: “L’Atalanta è un rullo compressore. E’ un orgoglio per il calcio italiano”

10/05/2025 | 13:02:03

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Incontro con i Friedkin? E’ stato un buonissimo incontro. Ha fatto i complimenti alla squadra e a me sull’aspetto calcistico. Cosa vuole fare? Vuole fare bene. Sa bene che in questi anni si è sbagliato qualcosa e vuole fare bene. Se parliamo dell’Atalanta, vi sarei grato”.

Cosa volte fare? “Vogliamo migliorare anno dopo anno. Questo è stato un anno particolarissimo. Si è iniziato male e si è andato di male in peggio. E poi c’è stata una reazione da parte dei calciatori. C’è stato un grande aiuto anche da parte dei nostri tifosi. Hanno riempito lo stadio. Ora ci giochiamo una cosa importante e non pensavamo di riuscirci. Lo sappiamo che è difficile. Ma dobbiamo uscire a testa alta. L’Atalanta è un rullo compressore. Ha giocatori che giocano in maniera compatta. L’Atalanta è l’orgoglio del calcio italiano. Squadra bella e tosta. Sappiamo chi andiamo ad affrontare”.

Foto: sito Roma