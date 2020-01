Ranieri: “La squadra ha ritrovato fiducia. Continuiamo così, siamo ancora nelle sabbie mobili”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la splendida vittoria conquistata contro il Brescia per 5 a 1: “La squadra si sta ritrovando, ha fiducia e crede nei suoi mezzi. Siamo squadra, siamo compatti e non ci arrendiamo alle prime difficoltà. Avevamo perso l’ultima in casa con la Juve, ma avevamo fatto bene“.

Lazio

“Ora andiamo in casa della Lazio, sta attraversando un momento splendido. Stanno facendo grande calcio, tanti gol che gioca con sicurezza e che ci crede fino alla fine. Godiamoci questo momento, poi testa al match dell’Olimpico”.

Il gruppo Samp

“Il lavoro è stato determinante per crescere, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, da quello psicologico a quello tattico. Mi sto trovando davvero bene con questi ragazzi, danno sempre il massimo e si allenano con gioia e spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare così, siamo ancora nelle sabbie mobili”.